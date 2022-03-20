Чесноков: обидно за Рублёва, но Фритц играл потрясающе. Он провёл лучший матч в карьере

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение седьмой ракетки мира соотечественника Андрея Рублёва в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Напомним, Рублёв (7) со счётом 7:5, 6:4 уступил представителю США Тейлору Фритцу (20).

«Я разбит вдребезги от поражения Рублёва. Андрей должен был побеждать, но Фритц обрёл колоссальную форму. Если взять его матч против де Минора, то с такой игрой Рублёв бы его разнёс. Но здесь Тейлор нагнетал, давал темп. Просто небо и земля. Фритц играл потрясающе. Один из самых лучших матчей в карьере провёл. Обидно за Андрея», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.