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Ига Свёнтек стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе

Ига Свёнтек стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе
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Польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей турнира категории WTA-1000, закончившегося в Индиан-Уэллсе. В финале она переиграла греческую спортсменку Марию Саккари в двух сетах — 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час, 20 минут. Свёнтек два раза подала навылет, тогда как Саккари ни разу не смогла отметиться подобным результативным действием. Ига реализовала шесть брейк-пойнтов из 11, а Мария — три из четырёх. Обе спортсменки допустили по семь двойных ошибок.

Напомним, призовой фонд турнира составлял $ 8,4 млн. Прошлогодней победительницей была испанка Паула Бадоса, которая в полуфинале уступила Саккари — 2:6, 6:4, 1:6.

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Индиан-Уэллс (ж). Финал
20 марта 2022, воскресенье. 23:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Комментарии
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