Ига Свёнтек стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе
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Польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей турнира категории WTA-1000, закончившегося в Индиан-Уэллсе. В финале она переиграла греческую спортсменку Марию Саккари в двух сетах — 6:4, 6:1.
Матч продолжался 1 час, 20 минут. Свёнтек два раза подала навылет, тогда как Саккари ни разу не смогла отметиться подобным результативным действием. Ига реализовала шесть брейк-пойнтов из 11, а Мария — три из четырёх. Обе спортсменки допустили по семь двойных ошибок.
Напомним, призовой фонд турнира составлял $ 8,4 млн. Прошлогодней победительницей была испанка Паула Бадоса, которая в полуфинале уступила Саккари — 2:6, 6:4, 1:6.
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