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Свёнтек поднялась на вторую строчку рейтинга WTA после победы в Индиан-Уэллсе

Свёнтек поднялась на вторую строчку рейтинга WTA после победы в Индиан-Уэллсе
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Польская теннисистка Ига Свёнтек поднялась на вторую строчку в обновлённом рейтинге Женской теннисной организации (WTA).

Свёнтек стала победительницей турнира категории WTA-1000, закончившегося в Индиан-Уэллсе. В финале она переиграла греческую спортсменку Марию Саккари в двух сетах — 6:4, 6:1. Саккари в обновлённом рейтинге поднялась на третью строчку. На первом месте продолжает располагаться австралийка Эшли Барти. Барбара Крейчикова и Арина Соболенко опустились на две позиции и теперь занимают четвёртое и пятое место соответственно.

Напомним, призовой фонд турнира составлял $ 8,4 млн. Прошлогодней победительницей была испанка Паула Бадоса, которая в полуфинале уступила Саккари — 2:6, 6:4, 1:6.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Рейтинг WTA. 21 марта
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7980 очков.
2 (4). Ига Свентек (Польша) — 5776.
3 (6). Мария Саккари (Греция) — 5085.
4 (2). Барбара Крейчикова (Чехия) — 5033.
5 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4862.
14. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473.
23 (24). Вероника Кудерметова (Россия) — 2035.
29 (28).Дарья Касаткина (Россия) — 1790.

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