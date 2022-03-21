Муратоглу объяснил причину проблем Радукану

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, высказался о проблемах британки Эммы Радукану. Чемпионка US Open после успеха на турнире «Большого шлема» никак не может набрать соответствующую форму.



«У неё очень хороший теннис, она великолепная спортсменка. Радукану показала психологическую устойчивость. То, что она сделала на US Open, просто невероятно.



Победа на турнире «Большого шлема» всегда является особенной. Но то, как она добилась этого, невероятно. Но, с другой стороны, всё произошло так быстро. Думаю, она сама не сможет ответить, как это произошло.



Сложно быть под таким давлением. Я понимаю, как бывает сложно любому в такой ситуации. Думаю, что она попала в непростую ситуацию, но хорошо с ней справилась. Она не проявляет слабость. Она борется и делает всё шаг за шагом. Радукану хочет играть на нужном уровне, но идёт к нему постепенно, хоть сейчас и не может делать этого в полной мере.



Она здорово играет, но ей не хватает стабильности. Думаю, что она находится на правильном пути», — цитирует Муратоглу SkySports.

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