Медведев может сыграть с Марреем, Рублёв — с Кирьосом на старте «Мастерса» в Майами

Прошла жеребьёвка турнира серии «Мастерс» в Майами (США), который пройдёт с 23 марта по 3 апреля.
Возглавил посев соревнований вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Он начнёт турнир со второго круга, где сыграет с победителем матча Энди Маррей (Великобритания, WC) – Федерико Дельбонис (Аргентина).
Вторая ракетка России Андрей Рублёв посеян в Майами под пятым номером. Во втором раунде его соперником станет либо Ник Кирьос (Австралия, WC), либо Адриан Маннарино (Франция).
В основную сетку турнира также попали Карен Хачанов (23) и Аслан Карацев (29). Хачанов во втором круге встретится с победителем матча Бенжамен Бонзи (Франция) — Томми Пол (США). Карацев — либо с Аляжем Бедене (Словения), либо с Уго Умбером (Франция).
Отметим, что первая ракетка мира серб Новак Джокович и третий номер рейтинга испанец Рафаэль Надаль соревнования в Майами пропускают. Первый не смог въехать на территорию Штатов, так как законодательство страны запрещает въезд не привитым от коронавируса авиапутешественникам, второй взял паузу для подготовки к грунтовому турниру.
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