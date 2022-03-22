Директор турнира в Индиан-Уэллсе Томми Хаас обратился к теннисистам

Директор турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, бывшая вторая ракетка мира, немец Томми Хаас обратился к теннисистам, болельщикам и всем причастным по окончании состязаний.
«Большое спасибо всем игрокам, которые выкладывались на максимум. И всем болельщикам, которые сделали этот турнир таким особенным. Всей команде в Индиан-Уэллсе, волонтёрам, болбоям, всем причастным — спасибо. Не можем уже дождаться возвращения в 2023-м», — написал Хаас в соцсетях.
В мужском одиночном разряде победу одержал представитель США Тейлор Фритц, победивший в финале 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира, испанца Рафаэля Надаля. В женском одиночном разряде титул завоевала полька Ига Свёнтек, обыгравшая в финале гречанку Марию Саккари.
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