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Анна Калинская пробилась во 2-й круг турнира в Майами, где сыграет с Каролиной Плишковой

Анна Калинская пробилась во 2-й круг турнира в Майами, где сыграет с Каролиной Плишковой
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Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который продлится до 3 апреля.

В первом круге соревнований выигравшая квалификацию Калинская в упорной борьбе обыграла представительницу США Робин Монтгомери (WC) со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 2 часа 28 минут. Калинская 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Монтгомери — 9 эйсов, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем раунде Калинская сразится с шестой сеяной чешкой Каролиной Плишковой.

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая сегодня, 23 марта, объявила о завершении карьеры.

Майами (ж). 1-й круг
23 марта 2022, среда. 20:05 МСК
Робин Монтгомери
США
Робин Монтгомери
Р. Монтгомери
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 4
4 		6 7 7
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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