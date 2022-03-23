Анна Калинская пробилась во 2-й круг турнира в Майами, где сыграет с Каролиной Плишковой

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который продлится до 3 апреля.

В первом круге соревнований выигравшая квалификацию Калинская в упорной борьбе обыграла представительницу США Робин Монтгомери (WC) со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 2 часа 28 минут. Калинская 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Монтгомери — 9 эйсов, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В следующем раунде Калинская сразится с шестой сеяной чешкой Каролиной Плишковой.

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая сегодня, 23 марта, объявила о завершении карьеры.