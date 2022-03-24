Мария Шарапова описала себя тремя словами

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова ответила на вопрос, какими тремя словами она может описать себя.

«Честная, конкурентоспособная, детально-ориентированная», — приводятся слова Шараповой на сайте shopbala.

Также Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), победительница Итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка турнира (2015), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалистка двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».