Осака рассказала, что начала работать с психологом

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала выход во второй круг турнира в Майами (США). В матче первого круга она обыграла австралийку Астру Шарму. Этот матч стал первым для Осаки после того, как она уступила россиянке Веронике Кудерметове на турнире в Индиан-Уэллсе (США). Тогда Осака не смогла сдержать слёз после того, как ей кричали обидные вещи с трибун.



«Я не знаю, мне разрешено это было говорить или нет, но после турнира в Индиан-Уэллсе я начала работать с терапевтом. Я понимаю, насколько сильно это помогает. Рада, что рядом со мной были люди, которые посоветовали мне начать работать со специалистом.



Я запомнила, что мне говорил терапевт, как нужно глубоко дышать, успокаиваться, перезагружаться. Почему решила обратиться к специалисту? Если честно, потому что моя сестра сильно беспокоилась обо мне. Также мне советовал это тренер Вим Фиссетт. Он говорил, что я нанимаю тренера для тенниса, фитнесса, но в психологическом плане тоже нужен рядом профессионал», — цитирует Осаку Straits Times.

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