Екатерина Бычкова оценила шансы Андрея Рублёва в матче с Ником Кирьосом в Майами

Российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась мнением о матче Андрея Рублёва и Ника Кирьоса, которые сыграют во втором круге турнира в Майами (США).

«Андрей в хорошей форме, сыграл много матчей — 13 или 14 подряд взял. Поэтому у него есть запас этих наигранных встреч. Кирьос – это харизма, талант и даже определённое желание. С Надалем он показал хороший теннис. До этого я бы сказала, что за Рублёва из-за наигранной уверенности, но Ник опасен. Здесь вопрос в том, справится ли Андрей с нервами, потому что Ник часто провоцирует. Как он говорит, привлекает внимание. Он действительно его привлекает к теннису.

Будет просто классный матч. Если Андрей сможет удержаться психологически, то победит. А так тот и другой могут выиграть. Не скажу, что Рублёв на голову сильнее. Потому что Кирьос хорошо сыграл в Индиан-Уэллсе, тем более не будет выступать на грунте. А значит, будет настроен, условно, играть последний турнир до конца», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

