Екатерина Бычкова оценила шансы Андрея Рублёва в матче с Ником Кирьосом в Майами

Российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась мнением о матче Андрея Рублёва и Ника Кирьоса, которые сыграют во втором круге турнира в Майами (США).
«Андрей в хорошей форме, сыграл много матчей — 13 или 14 подряд взял. Поэтому у него есть запас этих наигранных встреч. Кирьос – это харизма, талант и даже определённое желание. С Надалем он показал хороший теннис. До этого я бы сказала, что за Рублёва из-за наигранной уверенности, но Ник опасен. Здесь вопрос в том, справится ли Андрей с нервами, потому что Ник часто провоцирует. Как он говорит, привлекает внимание. Он действительно его привлекает к теннису.
Будет просто классный матч. Если Андрей сможет удержаться психологически, то победит. А так тот и другой могут выиграть. Не скажу, что Рублёв на голову сильнее. Потому что Кирьос хорошо сыграл в Индиан-Уэллсе, тем более не будет выступать на грунте. А значит, будет настроен, условно, играть последний турнир до конца», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
- 24 марта 2022
-
12:07
-
12:04
-
11:44
-
11:41
-
10:57
-
10:31
-
10:17
-
09:41
-
09:01
-
08:56
-
08:23
-
07:45
-
00:33
-
00:15
- 23 марта 2022
-
23:02
-
22:50
-
22:33
-
22:25
-
22:14
-
21:07
-
20:33
-
19:52
-
19:32
-
19:11
-
17:43
-
17:32
-
13:40
-
13:37
-
13:01
-
12:01
-
09:43
-
09:19
-
08:53
-
08:47
-
08:36