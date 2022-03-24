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Эшли Барти поделилась мнением о Свёнтек, которая может стать 1-й ракеткой мира вместо неё

Эшли Барти поделилась мнением о Свёнтек, которая может стать 1-й ракеткой мира вместо неё
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», австралийка Эшли Барти поделилась мнением о чемпионке «Ролан Гаррос» 2020 года, польке Иге Свёнтек. Вчера, 23 марта, 25-летняя Барти объявила о завершении карьеры. Свёнтек занимает второе место в рейтинге WTA.

«Я никогда не следила за рейтингом слишком внимательно. Если это будет Ига — нет кандидатуры лучше. Она прекрасный человек, отличный игрок. Невероятно, какую свежесть и бесстрашную энергию она привнесла на корт.

Мне нравилось играть с ней, а также тренироваться и проводить время с её командой. Она замечательный человек. Она одной из первых написала мне. Она заслуживает этого», — приводит слова Барти Yahoo Sports.

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