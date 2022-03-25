Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская обыграла 8-ю ракетку мира Плишкову и вышла в 3-й круг турнира в Майами

Калинская обыграла 8-ю ракетку мира Плишкову и вышла в 3-й круг турнира в Майами
Комментарии

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Корт 1» состоялся матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 23-летняя россиянка Анна Калинская (84-й номер рейтинга) и восьмая ракетка мира из Чехии – 30-летняя Каролина Плишкова.

Встреча завершилась победой Калинской в двух сетах – 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту.

На счету Анны две подачи навылет, одна двойная ошибка и 4 из 14 (29%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – 10 эйсов, девять двойных ошибок и 1 из 2 (50%) удачных брейков.

В третьем круге турнира Калинская встретится с итальянкой Лючией Бронцетти (102-й номер рейтинга).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Майами (ж). 2-й круг
25 марта 2022, пятница. 00:05 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Каролина Плишкова
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022