Калинская обыграла 8-ю ракетку мира Плишкову и вышла в 3-й круг турнира в Майами

В Майами (США) на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Корт 1» состоялся матч второго круга теннисного турнира категории WTA-1000, в котором сошлись 23-летняя россиянка Анна Калинская (84-й номер рейтинга) и восьмая ракетка мира из Чехии – 30-летняя Каролина Плишкова.

Встреча завершилась победой Калинской в двух сетах – 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту.

На счету Анны две подачи навылет, одна двойная ошибка и 4 из 14 (29%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – 10 эйсов, девять двойных ошибок и 1 из 2 (50%) удачных брейков.

В третьем круге турнира Калинская встретится с итальянкой Лючией Бронцетти (102-й номер рейтинга).

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