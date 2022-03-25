Звездопад на женском турнире в Майами. Красавица Анна Калинская тоже сотворила сенсацию

Российская красавица Анна Калинская сотворила на крупном теннисном турнире в Майами настоящую сенсацию – пробившись через квалификацию, она во втором круге обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову. И вообще в женской части соревнования разразился настоящий звездопад: до 3-го круга дошли только 3 сеяные в верхней половине сетки.

В американском штате Флорида проходит крупный теннисный турнир – для мужчин это «Мастерс», для женщин – категория «WTA 1000». У девушек уже стартовал второй круг, в котором борьбу начали сеяные игроки. Но ещё до начала поединков ряды фаворитов начали резко редеть.

Снялись с соревнования сразу три чемпионки турниров «Большого шлема» — София Кенин, Симона Халеп и Гарбинье Мугуруса. А когда пошли матчи, сенсации посыпались одна за другой.

В четверг поздно вечером по московскому времени в женском турнире Майами в борьбу вступили сеяные теннисистки из верхней половины сетки, которую возглавила белоруска Арина Соболенко. В итоге она проиграла румынке Бегу в двух сетах. Последнее время у Арины были серьёзные проблемы с подачей. За матч она могла сделать чуть ли не 20 двойных ошибок. Но сейчас было всего 8, при этом она сделала 6 эйсов. Однако одолеть менее титулованную соперницу не смогла. Напомним, что на таком же крупном турнире в Индиан-Уэллсе Соболенко тоже выбыла из борьбы уже в стартовом матче. И вообще в этом сезоне лучший для неё результат – это выход в 1/4 финала Дохи.

Теперь в третьем круге Ирина Бегу встретится с другой белоруской Александрой Саснович, которая неожиданно для многих обыграла 25-ю сеяную турнира россиянку Дарью Касаткину в двух сетах – 7:6, 6:4. Зато порадовала 37-летняя Вера Звонарёва. Наша прославленная теннисистка начала борьбу на турнире с квалификации. Потом в 1-м круге обыграла японку Мисаки Дои, а во 2-м раунде одолела 19-ю сеяную Тамару Зиданшек из Словении – 6:3, 6:2. В следующем матче Вера встретится с 9-й ракеткой турнира Даниэль Коллинз из США

Одной из главных сенсаций дня стала победа россиянки Анны Калинской над Каролиной Плишковой. Как и Звонарёва, Калинская пробилась в сетку через квалификацию и на старте одолела хозяйку корта Робин Монтгомери, получившую от организаторов уайлд-кард. Любопытно, что этот поединок с малоизвестной американкой, стоящей в рейтинге за пределами 3-й сотни оказался для Анны куда более тяжёлым, чем посеянной под 6-м номером Плишковой. Экс-первая ракетка мира за матч смогла подать 10 эйсов. Однако блестящая игра на подаче у неё сменялась жуткими провалами – она допустила 9 двойных ошибок, а процент попадания первой подачи чуть-чуть перевалил за число 50. Калинская одолела чешку в двух сетах с одинаковым счётом – 6:3, 6:3 и вышла в третий круг, где встретится с итальянкой Лючией Бронцетти, которая тоже вышла из квалификации.

Отметим, что до третьего круга дошли только три сеяные теннисистки в верхней половине сетки. Неожиданно ракетки зачехлили также Элина Свитолина (15), Эмма Радукану (11), Анетт Контавейт (3), Ализе Корне (31), Лейла Фернандес (18), Анжелика Кербер (13), Сара Соррибес-Тормо (32). Тут надо уточнить, что трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» и экс-первая ракетка мира немка Кербер уступила не кому-нибудь, а ещё одной теннисистке некогда возглавлявшей мировой рейтинг – победительнице 4 «мейджоров» Наоми Осаке. Японка сейчас скатилась в рейтинге к концу первой сотни, и организаторы вынуждены были ей дать уайлд-кард. Пока она их надежды оправдывает.