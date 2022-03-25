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Даниил Медведев ушёл от ответа, готов ли он осудить действия России ради Уимблдона

Даниил Медведев ушёл от ответа, готов ли он осудить действия России ради Уимблдона
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев уклонился от ответа на вопрос, готов ли он выступить с критикой в адрес российских властей, если это будет необходимо для участия в Уимблдоне. Ранее сообщалось, что на Уимблдон не пустят российских теннисистов, поддерживающих политику президента страны Владимира Путина.

Журналист поинтересовался, будет ли Медведев готов выполнить соответствующее требование в случае необходимости.

«Это всё, что я могу сказать. Нужно посмотреть, что случится дальше», — рассказал Даниил на пресс-конференции.

В настоящее время Даниил Медведев готовится к турниру в Майами (США). Его соперником во втором круге будет трёхкратный победитель ТБШ британец Энди Маррей.

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