Даниил Медведев ушёл от ответа, готов ли он осудить действия России ради Уимблдона
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев уклонился от ответа на вопрос, готов ли он выступить с критикой в адрес российских властей, если это будет необходимо для участия в Уимблдоне. Ранее сообщалось, что на Уимблдон не пустят российских теннисистов, поддерживающих политику президента страны Владимира Путина.
Журналист поинтересовался, будет ли Медведев готов выполнить соответствующее требование в случае необходимости.
«Это всё, что я могу сказать. Нужно посмотреть, что случится дальше», — рассказал Даниил на пресс-конференции.
В настоящее время Даниил Медведев готовится к турниру в Майами (США). Его соперником во втором круге будет трёхкратный победитель ТБШ британец Энди Маррей.
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