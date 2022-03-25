«Это жестокий спорт». Хенмэн прокомментировал вылет Радукану с турнира в Майами

Бывший британский теннисист Тим Хенмэн поделился мнением о поражении соотечественницы Эммы Радукану в матче второго круга, где она уступила Катержине Синяковой из Чехии со счётом 6:3, 4:6, 5:7.



Это очень тяжёлое поражение для Эммы. Она сделала всё, чтобы победить. Качество тенниса обеих соперниц было фантастическим.



Все будут сравнивать её теннис с тем, в который она играла на US Open. Но я думаю, что она играла так же здорово, как и в Нью-Йорке. Только вот там ей удалось победить, а здесь нет. Это жестокий спорт. Эмма получит очень важный урок, из матча можно извлечь пользу», — цитирует Хенмэна Daily Express.

Таким образом, в третьем круге турнира Синякова встретится с победительницей матча Дарья Савилл (Австралия, 249-й номер рейтинга) – Армони Тан (Франция, 91-й номер рейтинга).