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«Это жестокий спорт». Хенмэн прокомментировал вылет Радукану с турнира в Майами

«Это жестокий спорт». Хенмэн прокомментировал вылет Радукану с турнира в Майами
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Бывший британский теннисист Тим Хенмэн поделился мнением о поражении соотечественницы Эммы Радукану в матче второго круга, где она уступила Катержине Синяковой из Чехии со счётом 6:3, 4:6, 5:7.

Это очень тяжёлое поражение для Эммы. Она сделала всё, чтобы победить. Качество тенниса обеих соперниц было фантастическим.

Все будут сравнивать её теннис с тем, в который она играла на US Open. Но я думаю, что она играла так же здорово, как и в Нью-Йорке. Только вот там ей удалось победить, а здесь нет. Это жестокий спорт. Эмма получит очень важный урок, из матча можно извлечь пользу», — цитирует Хенмэна Daily Express.

Таким образом, в третьем круге турнира Синякова встретится с победительницей матча Дарья Савилл (Австралия, 249-й номер рейтинга) – Армони Тан (Франция, 91-й номер рейтинга).

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