«Это жестокий спорт». Хенмэн прокомментировал вылет Радукану с турнира в Майами

Бывший британский теннисист Тим Хенмэн поделился мнением о поражении соотечественницы Эммы Радукану в матче второго круга, где она уступила Катержине Синяковой из Чехии со счётом 6:3, 4:6, 5:7.
Это очень тяжёлое поражение для Эммы. Она сделала всё, чтобы победить. Качество тенниса обеих соперниц было фантастическим.
Все будут сравнивать её теннис с тем, в который она играла на US Open. Но я думаю, что она играла так же здорово, как и в Нью-Йорке. Только вот там ей удалось победить, а здесь нет. Это жестокий спорт. Эмма получит очень важный урок, из матча можно извлечь пользу», — цитирует Хенмэна Daily Express.
Таким образом, в третьем круге турнира Синякова встретится с победительницей матча Дарья Савилл (Австралия, 249-й номер рейтинга) – Армони Тан (Франция, 91-й номер рейтинга).
- 25 марта 2022
-
16:00
-
15:31
-
15:13
-
15:00
-
14:15
-
13:01
-
12:40
-
12:37
-
12:07
-
11:43
-
11:38
-
11:36
-
11:07
-
11:01
-
10:43
-
10:28
-
10:00
-
08:54
-
08:35
-
07:43
-
07:24
-
07:12
-
06:22
-
02:59
-
02:02
-
01:10
-
00:38
-
00:08
- 24 марта 2022
-
23:57
-
23:14
-
23:00
-
22:50
-
22:43
-
21:55
-
21:45