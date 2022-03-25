Определилась соперница Кудерметовой по третьему кругу турнира в Майами
Поделиться
12-я ракетка мира, латвийская теннисистка Елена Остапенко в двух сетах проиграла 48-му номеру женского мирового рейтинга, американке Шелби Роджерс во втором круге турнира WTA-1000 в Майами (США) со счётом 3:6, 6:7 (0:7). Таким образом, Роджерс станет соперницей российской теннисистки Вероники Кудерметовой в третьем круге соревнований.
Встреча завершилась за 1 час 34 минуты. На счету 10-й сеяной Остапенко 3 эйса, 5 двойных ошибок и всего 1 реализованный брейк-пойнт из 10. Роджерс за весь матч выполнила 13 подач навылет, не допустила двойных ошибок и добилась 2 брейков при 3 брейк-пойнтах.
Финал турнира WTA-1000 в Майами состоится 3 апреля. Призовой фонд соревнований в этом году составляет $ 8 369 455.
Комментарии
- 25 марта 2022
-
19:59
-
19:47
-
18:51
-
18:41
-
16:54
-
16:09
-
16:00
-
15:31
-
15:13
-
15:00
-
14:15
-
13:01
-
12:40
-
12:37
-
12:07
-
11:43
-
11:38
-
11:36
-
11:07
-
11:01
-
10:43
-
10:28
-
10:00
-
08:54
-
08:35
-
07:43
-
07:24
-
07:12
-
06:22
-
02:59
-
02:02
-
01:10
-
00:38
-
00:08
- 24 марта 2022
-
23:57
Партнерский контент