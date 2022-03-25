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Определилась соперница Кудерметовой по третьему кругу турнира в Майами

Определилась соперница Кудерметовой по третьему кругу турнира в Майами
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12-я ракетка мира, латвийская теннисистка Елена Остапенко в двух сетах проиграла 48-му номеру женского мирового рейтинга, американке Шелби Роджерс во втором круге турнира WTA-1000 в Майами (США) со счётом 3:6, 6:7 (0:7). Таким образом, Роджерс станет соперницей российской теннисистки Вероники Кудерметовой в третьем круге соревнований.

Встреча завершилась за 1 час 34 минуты. На счету 10-й сеяной Остапенко 3 эйса, 5 двойных ошибок и всего 1 реализованный брейк-пойнт из 10. Роджерс за весь матч выполнила 13 подач навылет, не допустила двойных ошибок и добилась 2 брейков при 3 брейк-пойнтах.

Финал турнира WTA-1000 в Майами состоится 3 апреля. Призовой фонд соревнований в этом году составляет $ 8 369 455.

Майами (ж). 2-й круг
25 марта 2022, пятница. 18:05 МСК
Шелби Роджерс
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 0  
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Комментарии
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