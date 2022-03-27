Тарпищев считает, что у Рублёва и Хачанова была причина сняться с парного турнира в Майами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о снятии российского дуэта Андрея Рублёва и Карена Хачанова с «Мастерса» в Майами (США) в парном разряде.
«Пары — подспорье к одиночке. Ничего удивительного в этом нет. Если они оба освободились от турнира в Майами, им выгоднее уже ехать и готовиться уже к другим планируемым соревнованиям. Но не в ущерб тренировочному процессу. Ясно, что если они играют в парах, то тренироваться им сложно. Потому что у них нет полного объёма тренировочного процесса. Но они явно снялись по какой-то причине», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Сегодня, 27 марта, Рублёв и Хачанов должны были сыграть с чемпионами Australian Open – 2022 — Ником Кирьосом и Танаси Коккинакисом в матче второго круга.
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