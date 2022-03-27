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Звонарёва вышла на матч турнира в Майами с антивоенным лозунгом

Звонарёва вышла на матч турнира в Майами с антивоенным лозунгом
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Российская теннисистка Вера Звонарёва призвала к миру на матче третьего круга турнира WTA-1000 в Майами (США). Она вышла на матч с американкой Даниэль Коллинз в теннисном козырьке с надписью «Нет войне».

Фото: Reuters

Встреча завершилась убедительной победой Коллинз — 6:1, 6:4.

Напомним, ранее антивоенный лозунг на объективе камеры написал российский теннисист Андрей Рублёв. Также с призывом к миру выступали россиянин Даниил Медведев и белоруска Арина Соболенко.

В четвёртом круге турнира Коллинз встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.

На турнире в Майами остаётся лишь одна представительница России. Вероника Кудерметова в матче третьего круга встретится с американкой Шелби Роджерс. Этот матч состоится 27 марта.

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