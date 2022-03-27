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Каспер Рууд вышел в четвёртый круг турнира в Майами, победив Александра Бублика

Каспер Рууд вышел в четвёртый круг турнира в Майами, победив Александра Бублика
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Восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд взял верх над представителем Казахстана Александром Бубликом в третьем круге турнира серии «Мастерс», проходящем в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу норвежца.

Матч продолжался 59 минут. Рууд три раза подал навылет, тогда как Бублик – пять. Норвежец не допустил ни одной двойной ошибки на подаче, у казахстанца – три. Рууд реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов, тогда как Гастон за матч не создал ни одного.

В следующем круге турнира Рууд встретится с британцем Кэмероном Норри, одолевшим ранее француза Юго Гастона со счётом 6:3, 7:5.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд мужской части состязаний составляет $ 8 584 055. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не участвует в турнире.

Майами (м). 3-й круг
27 марта 2022, воскресенье. 19:45 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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