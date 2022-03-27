Каспер Рууд вышел в четвёртый круг турнира в Майами, победив Александра Бублика

Восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд взял верх над представителем Казахстана Александром Бубликом в третьем круге турнира серии «Мастерс», проходящем в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу норвежца.

Матч продолжался 59 минут. Рууд три раза подал навылет, тогда как Бублик – пять. Норвежец не допустил ни одной двойной ошибки на подаче, у казахстанца – три. Рууд реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов, тогда как Гастон за матч не создал ни одного.

В следующем круге турнира Рууд встретится с британцем Кэмероном Норри, одолевшим ранее француза Юго Гастона со счётом 6:3, 7:5.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд мужской части состязаний составляет $ 8 584 055. Первая ракетка мира серб Новак Джокович не участвует в турнире.