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Паула Бадоса обыграла Юлию Путинцеву в третьем круге турнира в Майами

Паула Бадоса обыграла Юлию Путинцеву в третьем круге турнира в Майами
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Испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в третьем круге турнира серии WTA-1000, проходящего в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу испанки.

Поединок продолжался один час и 21 минуту. Бадоса три раза подала навылет, тогда как Путинцева – ни разу. Испанка допустила одну двойную ошибку на подаче, у спортсменки из Казахстана четыре подобные оплошности. Паула реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов, тогда как Юлия – только 1 из 5.

В следующем круге турнира Бадоса встретится с победительницей матча между чешкой Линдой Фрухвиртовой и бельгийкой Элисе Мертенс.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.

Майами (ж). 3-й круг
27 марта 2022, воскресенье. 19:10 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Комментарии
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