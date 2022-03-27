Паула Бадоса обыграла Юлию Путинцеву в третьем круге турнира в Майами

Испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в третьем круге турнира серии WTA-1000, проходящего в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу испанки.

Поединок продолжался один час и 21 минуту. Бадоса три раза подала навылет, тогда как Путинцева – ни разу. Испанка допустила одну двойную ошибку на подаче, у спортсменки из Казахстана четыре подобные оплошности. Паула реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов, тогда как Юлия – только 1 из 5.

В следующем круге турнира Бадоса встретится с победительницей матча между чешкой Линдой Фрухвиртовой и бельгийкой Элисе Мертенс.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.