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Виктория Азаренко не завершила матч третьего круга турнира в Майами с Фрухвиртовой

Виктория Азаренко не завершила матч третьего круга турнира в Майами с Фрухвиртовой
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, без объяснения причин покинула корт прямо во время матча 1/16 финала турнира серии WTA-1000 в Майами с Линдой Фрухвиртовой (279) из Чехии.

16-летняя Фрухвиртова выиграла первый сет со счётом 6:2. Во втором сете при счёте 3:0 в пользу чешской теннисистки Азаренко собрала свои вещи и покинула корт, тем самым заработав себе техническое поражение.

Благодаря отказу соперницы от продолжения поединка чешская теннисистка вышла в 1/8 финала, где сразится с испанкой Паулой Бадосой, которая в третьем круге обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана.

Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.

Майами (ж). 3-й круг
27 марта 2022, воскресенье. 20:35 МСК
Линда Фрухвиртова
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3  
2 		0  
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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