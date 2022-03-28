Виктория Азаренко не завершила матч третьего круга турнира в Майами с Фрухвиртовой

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, без объяснения причин покинула корт прямо во время матча 1/16 финала турнира серии WTA-1000 в Майами с Линдой Фрухвиртовой (279) из Чехии.
16-летняя Фрухвиртова выиграла первый сет со счётом 6:2. Во втором сете при счёте 3:0 в пользу чешской теннисистки Азаренко собрала свои вещи и покинула корт, тем самым заработав себе техническое поражение.
Благодаря отказу соперницы от продолжения поединка чешская теннисистка вышла в 1/8 финала, где сразится с испанкой Паулой Бадосой, которая в третьем круге обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана.
Ежегодный турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.
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