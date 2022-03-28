Фильм об отце сестёр Уильямс взял «Оскар» за лучшую мужскую роль

Фильм об отце сестёр Винус и Серены Уильямс под названием «Король Ричард» взял «Оскар» за лучшую мужскую роль. Отца теннисисток сыграл Уилл Смит.

Картина «Король Ричард» основана на реальных событиях и повествует о Ричарде Уильямсе, который тренировал своих дочерей, не будучи сам профессиональным спортсменом. Тем не менее работа по его плану позволила Винус и Серене завоевать множество престижных титулов в большом теннисе.

Серена Уильямс 23 раза становилась чемпионкой турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде. По этому показателю она уступает лишь Маргарет Корт, у которой 24 титула ТБШ. Винус Уильямс семь раз брала титул на мэйджорах. Также сёстры 14 раз брали титулы ТБШ в парном разряде.

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