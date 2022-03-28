Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В матче третьего круга Медведев (1) обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Медведев 14 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 3.

За путёвку в четвертьфинал Медведев поборется с победителем матча Дженсон Бруксби (США) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 15). Отметим, что ранее Медведев признавался, что ему «неприятно играть» с Баутиста-Агутом. Интересно, что в прошлом сезоне, также на турнире в Майами испанец обыграл россиянина в четвертьфинале.

Общий призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач.