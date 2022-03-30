Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира в Майами на отказе Паулы Бадосы

21-я ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США) на отказе соперницы испанки Паулы Бадосы (6-й номер рейтинга).

Бадоса снялась с матча в первом сете при счёте 4:1 в пользу Пегулы. Встреча продлилась 20 минут. Бадоса ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. На счету Пегулы — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Общий призовой фонд соревнований составил $ 8 369 455. Действующей обладательницей титула является австралийка Эшли Барти, ранее объявившая о завершении карьеры в 25 лет.