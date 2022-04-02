Камельзон опасается, что Медведев пропустит больше двух месяцев из-за операции на грыже

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на новость о том, что вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев готовится к операции на грыже и пропустит около 1-2 месяцев.
«Операция есть операция. Это дело серьёзное. Операцию нужно делать. Я знаю, что это такое, Даниилу может даже и двух месяцев не хватить. Возможно, это самое хорошее время для операции, чтобы не вступать в борьбу с министром спорта Великобритании. Команда Медведева всё сделала правильно.
Медведев встанет на ноги и спокойно пойдёт играть. Пары турниров для набора физики хватит. К US Open, думаю, он успеет подойти. У него будет достаточно времени. Он хорошо работает, долго выдерживает и турниры из пяти сетов. Восстановится, проблем нет», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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