Осака: постараюсь очень серьёзно отнестись к грунтовому сезону. Пересмотрю видео с Надалем
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака поделилась настроем на грунтовую часть сезона.
«Я постараюсь очень серьёзно отнестись к грунтовому сезону. Приеду в Европу на неделю раньше, чтобы потренироваться. Следующий турнир проведу в Мадриде. Думаю, моя цель состоит в том, чтобы сохранить позитивный взгляд на свою жизнь. Плюс я собираюсь пересмотреть видео с Надалем, чтобы вспомнить, как он двигается на грунте. Также мой респект Алькарасу, который очень хорош сейчас», — приводит слова Осаки Punto de Break.
Турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) пройдёт с 28 апреля по 8 мая. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко.
Комментарии
- 3 апреля 2022
-
12:19
-
12:03
-
12:00
-
11:12
-
09:56
-
08:51
- 2 апреля 2022
-
22:14
-
22:06
-
21:29
-
20:18
-
20:02
-
18:30
-
18:18
-
17:40
-
17:31
-
16:44
-
16:33
-
16:27
-
16:21
-
16:14
-
16:07
-
16:01
-
15:59
-
15:57
-
15:57
-
15:51
-
15:31
-
14:14
-
12:26
-
11:56
-
11:18
-
09:42
-
06:16
-
04:17
- 1 апреля 2022
-
23:46
Партнерский контент