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Осака: постараюсь очень серьёзно отнестись к грунтовому сезону. Пересмотрю видео с Надалем

Осака: постараюсь очень серьёзно отнестись к грунтовому сезону. Пересмотрю видео с Надалем
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира, японка Наоми Осака поделилась настроем на грунтовую часть сезона.

«Я постараюсь очень серьёзно отнестись к грунтовому сезону. Приеду в Европу на неделю раньше, чтобы потренироваться. Следующий турнир проведу в Мадриде. Думаю, моя цель состоит в том, чтобы сохранить позитивный взгляд на свою жизнь. Плюс я собираюсь пересмотреть видео с Надалем, чтобы вспомнить, как он двигается на грунте. Также мой респект Алькарасу, который очень хорош сейчас», — приводит слова Осаки Punto de Break.

Турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) пройдёт с 28 апреля по 8 мая. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко.

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