Барти выиграла турнир по гольфу, призовые составили $ 30

Бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти приняла участие в турнире по гольфу (Brookwater Golf and Country Club). Она одержала победу на турнире, который был открыт исключительно для женщин.



Для того чтобы преодолеть весь курс, ей пришлось сделать 34 удара. Турнир был любительским, а призовые Барти составили всего $ 30.



Напомним, в 2022 году Барти стала победительницей Australian Open. Призовые на том турнире составили $ 2,8 млн.



Бывшая первая ракетка мира ушла из тенниса в 25-летнем возрасте. Спортсменка призналась, что у неё нет сил и желания продолжать карьеру. Позднее её тренер признал, что был готов к этому. После ухода Барти на первое место в рейтинге WTA поднимется польская теннисистка Ига Свёнтек.