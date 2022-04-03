Ричард Уильямс раскритиковал Уилла Смита за скандал на Оскаре-2022

Ричард Уильямс, отец многократных чемпионок турниров «Большого шлема Винус и Серены Уильямс, подверг критике американского актёра Уилла Смита за его пощёчину Крису Року во время 94-й церемонии вручения премии «Оскар».

«Мы не знаем всех подробностей того, что произошло. Мы не приветствуем того, чтобы кто-то бил кого-то другого, если только это не было сделано в целях самообороны», — сообщил NBC News Ричард Уильямс через своего сына Чавойту Лесане.



Сын Ричарда Уильямса, который является его представителем с тех пор, как отец перенёс инсульт, отказался дополнять заявление Уильямса-старшего, когда его попросили прокомментировать речь Смита во время вручения премии «Оскар». Винус и Серена Уильямс также не прокомментировали этот инцидент.



Уилл Смит был удостоен премии «Оскар» за роль Ричарда Уильямса.