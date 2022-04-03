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Каспер Рууд признал превосходство над ним Медведева, Зверева и Циципаса

Каспер Рууд признал превосходство над ним Медведева, Зверева и Циципаса
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Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд признал, что Даниил Медведев, Александр Зверев и Стефанос Циципас добились большего, чем он сам, и им справедливо уделяется больше внимания. Рууда спросили, следует ли ставить его в один ряд с Медведевым, Зверевым и Циципасом.

«Думаю, что те трое парней, которых вы упомянули, добились лучших результатов, чем я. Я могу честно сказать это и признать, что они, очевидно, добились большего. Просто посмотрите на факты, и вы это увидите», — сказал Рууд Tennis world USA.

В сегодняшнем финале крупного турнира в Майами норвежский теннисист уступил испанцу Карлосу Алькарасу Гарфии. Рууд является семикратным чемпионом ATP, и все его титулы были завоёваны на уровне ATP-250.

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