Ник Кирьос объявил, что выступит на «Ролан Гаррос» ради своей девушки

Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что примет участие в «Ролан Гаррос» 2023 года ради своей девушки Костен Хатци, которая хочет увидеть Париж. Кирьос не выступал на «Ролан Гаррос» с 2018 года. В 2017 году он проиграл во втором круге турнира.

«В следующем году я намерен поехать в Париж. Объявляю сейчас, что поеду на Открытый чемпионат Франции. Я не играл там четыре года, так что вернусь туда в следующем году.

Просто моя девушка хочет увидеть Париж. Я имею в виду, что сыграю на Открытом чемпионате Франции», — приводит слова австралийца Fox Sports Australia.

Высшее достижение Ника Кирьоса на турнирах «Большого шлема» — выход в четвертьфинал Уимблдона (2014 год) и Australian Open (2015-й).

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