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Чемпион по штрафам: как австралиец Ник Кирьос стал рекордсменом тенниса по выплатам за свои выходки и скандалы

Кирьос заплатил за все выходки уже более $ 300 тыс. Но большие штрафы его не останавливают
Егор Бульчук
Сколько Кирьос заплатил за все выходки?
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Австралийца наказывали за оскорбления судей, битьё ракеток и нецензурную брань.

Ник Кирьос – пожалуй, главный скандалист мирового тенниса – вновь влип в неприятную историю и вновь потеряет деньги.

«Вас интересует только это?»

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе экстравагантный австралиец едва не травмировал болбоя. Кирьос проиграл Рафаэлю Надалю в напряжённом четвертьфинале и после рукопожатия с испанцем бросил от досады ракетку в корт, она отскочила и достигла задней линии, где находился один из болбоев. Ракетка летела подростку прямо в голову, но он успел пригнуться.

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На пресс-конференции Ник не смог сдержать эмоций, отвечая на вопросы об этом инциденте. «Он пригнулся. Пригнулся. Он пригнулся. Он пригнулся. Он пригнулся. Он пригнулся. Боже. Хорошо, – вышел из себя Кирьос. – Я бросил ракетку. Она приземлилась в метре от моей ноги, отскочила и чуть в него не попала. Я человек, так бывает. Конечно, отскок был неудачным. Думаю, что, если бы я миллион раз повторил бросок, повторить такой отскок не получилось бы. И что я должен сказать? После трёхчасового матча с Надалем вас интересует только это?». В конце концов Кирьос под напором журналистов пообещал, что найдёт болбоя через соцсети и подарит ему одну из своих ещё не сломанных ракеток.

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Слово Ника не разошлось с делом. В «твиттере» австралийца появилось видео, на котором он извиняется перед мальчиком и вручает ему ракетку. «Он так нервничал. Но, надеюсь, он воспользуется ракеткой!!! Не принимай близко к сердцу, юный король», – подписал ролик Кирьос.

Деятельное раскаяние почти наверняка поможет теннисисту смягчить наказание, но совсем избежать санкций ему вряд ли удастся. В ближайшее время Нику предстоит выложить несколько тысяч долларов за штраф. Точная сумма станет известна позднее.

«Ты псих, и твоя шляпа идиотская»

Впрочем, тратить деньги таким образом для Кирьоса не в новинку. Уроженец Канберры – абсолютный рекордсмен тура по количеству штрафов и их объёмам. Самую крупную неустойку Нику пришлось погасить в августе 2019 года. Австралиец не на шутку разошёлся в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати с россиянином Кареном Хачановым.

Кирьос был наказан за 5 случаев неспортивного поведения: на корте он извергал многочисленные ругательства (штраф $ 5 тыс.), в туалете разбил две ракетки ($ 85 тыс.), а в паузе между сетами без разрешения судьи ушёл в подтрибунное помещение ($ 3 тыс.). После поражения в матче Ник вдобавок нелицеприятно обозвал арбитра и плюнул в его сторону – за это у спортсмена отняли $ 20 тыс.

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По совокупности нарушений ATP взыскала с Кирьоса ещё $ 25 тыс., а также дисквалифицировала его на 16 недель и установила испытательный срок длительностью 6 месяцев. Всё это время Кирьос вёл себя добропорядочно, поэтому впоследствии дополнительный штраф ему вернули.

Однако совсем скоро Ник опять потерял контроль над собой. В матче первого круга Queen's Club Championships – 2019 в Лондоне с испанцем Роберто Карбальес-Баэной из Испании австралиец атаковал судью Фергюса Мёрфи из Ирландии. «Ты прикалываешься? – обрушился атлет на арбитра после одного из его решений. – Мяч был в ауте на километр. В натуре. Ты что творишь? Реально, что ты там делаешь наверху? Это просто бред. Был гигантский аут, какого чёрта? Это просто абсурд, бред. Ты псих, и твоя шляпа идиотская. Зачем ты её надел, если нет солнца?»

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Несмотря на всю серьёзность претензий, судья ограничился предупреждением, но буквально через розыгрыш Кирьос закипел по новой: «Мяч был в ауте. Всё, я сваливаю отсюда. Не хочу выкладываться, когда судьи ломают игру. А потом ещё спрашивают: «Почему я не стараюсь?»

ATP оценила гневные речи Кирьоса в $ 7,5 тыс. И уже в тот же день из-за переносов по причине дождя Ник вышел на игру второго круга с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом буквально через несколько часов после прошлого скандального матча. Новому судье от австралийца тоже досталось. Кирьос уступил сопернику и выплатил ещё $ 10 тыс. за оскорбления.

Удивительно, но Кирьосу всё равно, когда бунтовать. Порой его не способен отрезвить даже факт присутствия на довольно дальних стадиях турниров «Большого шлема». Так, в четвёртом круге Australian Open – 2020 с Надалем австралиец – особенно смачно даже по своим меркам – расколотил ракетку. Результат – минус одна ракетка и $ 25 тыс. на банковском счёте.

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«Почему вы не достигли моих высот»

Мастерством трэш-токинга Кирьос начал овладевать на заре своей спортивной карьеры. Во втором круге Rogers Cup – 2015 он пытался выбить из колеи Стэна Вавринку. После эйса Ник отошёл за новыми мячами и громко произнёс: «Коккинакис (Танаси Коккинакис – другой австралийский теннисист, друг Кирьоса. – Прим. «Чемпионата») переспал с твоей подружкой. Извини, что тебе приходится это сообщить».

Правда, вместо «переспал» Кирьос использовал более грубый глагол. Швейцарец или не услышал сообщение оппонента, или не захотел на это реагировать. А вот организаторы тура идентифицировали все слова и взяли с Кирьоса $ 10 тыс. На следующий день Ник в соцсетях извинился перед Вавринкой и зрителями, связав свой поступок с «повышенным возбуждением».

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Несколько раз Кирьоса штрафовали не потому, что он мешал соперникам, а потому что, напротив, излишне им помогал. В 2016 году на «Мастерсе» в Шанхае австралиец самоустранился в матче с Мишей Зверевым. Ник проиграл два сета за 48 минут: на приёме он демонстративно отворачивался от мяча, а подавал его со скоростью менее 100 км/ч. Однажды Кирьос, чтобы сократить перерыв между геймами, в несвойственной себе вежливой манере обратился к судье: «Вы можете быстрее сказать слово «Время», чтобы я закончил матч и пошёл домой?» За недостаточное усердие и неспортивное поведение ATP оштрафовала Кирьоса на $ 66,5 тыс.

На послематчевой пресс-конференции теннисист сам задавал журналистам вопросы: «Если вы можете давать мне советы и так хорошо разбираетесь в теннисе, то почему вы не достигли моих высот? Почему не играете в туре? Если хотите, то покупайте билет и смотрите, но знайте, что я непредсказуемый игрок».

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В 2018 году Кирьос устроил ещё одну выходку – наверное, самую безболезненную для окружающих. В полуфинале Queen's Club Championships Ник мирно пил водичку, пока не увидел, что на него направлена камера. Тогда с помощью бутылки он стал изображать процесс мастурбации. Супервайзер турнира долго сопоставлял проступок спортсмена с пунктами Кодекса поведения игрока. В итоге остановился на максимально универсальной формулировке – «Неподобающее поведение». Цена такого поведения составила для Кирьоса $ 14 тыс.

Штрафов за сломанные ракетки в пассиве Ника не счесть. Но инцидент, максимально похожий на последний из матча с Надалем, в жизни Кирьоса уже был. В третьем круге Уимблдона-2015 теннисист с силой швырнул ракетку о корт; отскочив, она улетела на трибуны. По счастливой случайности никто не пострадал – кроме кошелька Кирьоса, поскольку теннисные власти списали с его счёта $ 7,5 тыс.

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Всего за 9 лет в профессиональном туре Кирьос заплатил по штрафам более $ 300 тыс. При этом сумма его призовых за карьеру составляет более $ 9 млн.

Как минимум один раз Кирьос вышел сухим из воды. На «Мастерсе»-2015 в Шанхае он со злости ударил по мячу так, что едва не задел судью на линии подачи. Арбитр на вышке вынес предупреждение, Ник завёлся ещё сильнее и высыпал очередную оскорбительную тираду. Организаторы оставили её без внимания.

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