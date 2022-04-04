Екатерина Александрова с разгромной победы стартовала на турнире в Чарльстоне

Российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

На старте соревнований Александрова обыграла представительницу США Александру Киик (Q) со счётом 6:1, 6:1. Встреча продлилась 51 минуту. Александрова восемь раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. На счету Киик — 3 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем раунде Александрова сразится с победительницей матча Катарина Завацкая (Украина) — Каролина Плишкова (Чехия, 3).

Грунтовый турнир в Чарльстоне продлится до 10 апреля. Его действующей победительницей является другая россиянка, Вероника Кудерметова, отказавшаяся защищать титул.