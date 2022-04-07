Двукратная чемпионка ТБШ объяснила, за счёт чего 20-летняя Ига Свёнтек стала 1-й ракеткой

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде, австралийка Алисия Молик рассказала, за счёт чего, по его мнению, 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек возглавила рейтинг WTA. Свёнтек, чья победная серия составляет 17 матчей, стала первой ракеткой мира после решения австралийки Эшли Барти завершить карьеру в 25 лет.
«Что-то изменилось в её ментальности (после Australian Open 2022 года. — Прим. «Чемпионата»). Она стала гораздо увереннее выглядеть на корте.
Она не слишком строго судит себя, как бывало в январе. Тогда она испытывала стресс в связи со своей игрой. Вероятно, она вышла из того тумана чувств, когда все, да и она сама, ожидали от неё столь многого», — приводит слова Молик пресс-служба Australian Open.
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