«С тех пор я живу в страхе». Серена Уильямс рассказала, из-за чего могла умереть

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс рассказала, что могла умереть из-за образования тромбов в лёгких, если бы их вовремя не обнаружили.

«В 2010 году я узнала, что у меня тромбы в лёгких — тромбы, которые, если бы их вовремя не обнаружили, могли бы меня убить. С тех пор я живу в страхе перед их возвращением. Это не было чем-то разовым. У меня высокий риск образования тромбов», — приводит слова Серены Уильямс Elle.

40-летняя Серена Уильямс не выходила на корт с июня 2021 года, после того как проиграла белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдона. Американка не смогла закончить матч.

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