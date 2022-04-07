Светлана Кузнецова двумя словами отреагировала на сотрудничество Халеп с Муратоглу

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала новость о том, что другая двукратная победительница ТБШ Симона Халеп будет тренироваться под руководством известного специалиста Патрика Муратоглу, тренера 23-кратной победительницы мэйджоров в одиночном разряде Серены Уильямс. Ранее Муратоглу объявил, что с разрешения Уильямс стал тренером Халеп.

«Отличное комбо», — написала Кузнецова в комментариях под постом Халеп в соцсетях.

Напомним, 30-летняя Халеп выиграла «Ролан Гаррос» 2018 года и Уимблдон 2019 года. Высшее достижение румынки на Australian Open — выход в финал в 2018 году, а на US Open — выход в полуфинал в 2015 году.

Новость по теме Симона Халеп прокомментировала начало сотрудничества с Патриком Муратоглу

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».



