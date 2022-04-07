Серена Уильямс планирует вернуться на корт к Уимблдону

Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что намеревается вернуться на корт к Уимблднону. 40-летняя спортсменка не выходила на корт с июня 2021 года. Тогда она уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдона. Американская теннисистка не смогла закончить матч.



Серена вела прямой эфир в соцсетях с игроком НФЛ Аароном Роджерсом. Во время беседы она рассказала о планах.



«Мы много говорим о моём возвращении. Меня призывают подготовиться к Уимблдону. Я не могу дождаться этого турнира.



Возвращение на US Open? Уимблдон бывает раньше, чем US Open. Надо сперва сыграть там. Но я воодушевлена. Жду!» — сказала американка.

Ранее стало известно, что тренер Серены Патрик Муратоглу будет работать с румынкой Симоной Халеп.