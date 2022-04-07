Серена Уильямс планирует вернуться на корт к Уимблдону
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Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что намеревается вернуться на корт к Уимблднону. 40-летняя спортсменка не выходила на корт с июня 2021 года. Тогда она уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдона. Американская теннисистка не смогла закончить матч.
Серена вела прямой эфир в соцсетях с игроком НФЛ Аароном Роджерсом. Во время беседы она рассказала о планах.
«Мы много говорим о моём возвращении. Меня призывают подготовиться к Уимблдону. Я не могу дождаться этого турнира.
Возвращение на US Open? Уимблдон бывает раньше, чем US Open. Надо сперва сыграть там. Но я воодушевлена. Жду!» — сказала американка.
Ранее стало известно, что тренер Серены Патрик Муратоглу будет работать с румынкой Симоной Халеп.
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