Радваньска: Свёнтек стала бы первой ракеткой мира, даже если бы не ушла Барти

Бывшая вторая ракетка мира Агнешка Радваньска поделилась мнением о польской теннисистке Иге Свёнтек. 20-летняя спортсменка стала первой ракеткой мира. На вершине рейтинга она заменила 25-летнюю австралийку Эшли Барти, завершившую карьеру.



«Свёнтек заслужила статус первой ракетки мира своей игрой, а не только тем, что Барти завершила карьеру. Конечно, уход Эшли ускорил процесс. Но, на мой взгляд, даже если бы Барти продолжала играть, всё равно Свёнтек бы стала первой ракеткой мира. Но матчи были бы интереснее, в них была бы конкуренция.



Ига в нынешнем сезоне действует агрессивнее на корте. Но она также стала спокойнее. Лучше контролирует свои эмоции. Это действительно заметно. При этом у неё есть пространство для роста», — цитирует Радваньску Interia.pl.