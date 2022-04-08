Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гоффен одержал 300-ю победу в карьере

Гоффен одержал 300-ю победу в карьере
Комментарии

Бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше (Марокко). В матче второго круга он обыграл испанца Пабло Андухара со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Помимо выхода в четвертьфинал Гоффен ещё и одержал 300-ю победу в карьере.

Напомним, что в общей сложности он выиграл пять титулов ATP. А в рейтинге организации Гоффен поднимался на 7-е место, что было лучшим результатом в его карьере.

«Это был типичный матч на грунте с брейками при подаче на сет. Именно такой матч мне был нужен на старте грунтового сезона. Я рад, что смог сохранить спокойствие после проигрыша первого сета. Мне удалось сохранить позитивный настрой, а затем перевернуть игру», — сказал бельгиец после матча.

Отметим, что Гоффен вышел в четвертьфинал турнира уже во второй раз в нынешнем сезоне.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022