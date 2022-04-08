Гоффен одержал 300-ю победу в карьере

Бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше (Марокко). В матче второго круга он обыграл испанца Пабло Андухара со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Помимо выхода в четвертьфинал Гоффен ещё и одержал 300-ю победу в карьере.
Напомним, что в общей сложности он выиграл пять титулов ATP. А в рейтинге организации Гоффен поднимался на 7-е место, что было лучшим результатом в его карьере.
«Это был типичный матч на грунте с брейками при подаче на сет. Именно такой матч мне был нужен на старте грунтового сезона. Я рад, что смог сохранить спокойствие после проигрыша первого сета. Мне удалось сохранить позитивный настрой, а затем перевернуть игру», — сказал бельгиец после матча.
Отметим, что Гоффен вышел в четвертьфинал турнира уже во второй раз в нынешнем сезоне.
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