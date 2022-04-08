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Александрова в восьмой раз обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга

Александрова в восьмой раз обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в третьем круге турнира в Чарльстоне (США) обыграла седьмую ракетку мира чешку Каролину Плишкову. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:1.Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты.

Александрова впервые в нынешнем сезоне обыграла соперницу из топ-10. При этом россиянка в восьмой раз в карьере обыграла соперницу из первой десятки мирового рейтинга. Кроме того, Екатерина лишь в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира на грунте. При этом Александрова в полуфинал таких турниров ещё никогда не выходила.

Призовой фонд турнира в Чарльстоне составил более $ 888 тыс. Его действующей чемпионкой является россиянка Вероника Кудерметова, решившая не защищать титул.

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