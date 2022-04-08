Бенчич в тяжёлом матче обыграла Бадосу и стала первой полуфиналисткой турнира в Чарльстоне
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21-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:4.
Матч продолжался 2 часа 47 минут. За это время Бенчич выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 10. На счету третьей ракетки мира Бадосы шесть подач навылет, пять двойных ошибок и четыре использованных брейк-пойнта из 14.
В полуфинальной встрече Бенчич предстоит сразиться с победителем пары Магда Линетт (Польша) — Екатерина Александрова (Россия).
Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 899 500.
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