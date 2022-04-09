Бывший украинский теннисист раскритиковал ATP за уровень санкций против россиян

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов выразил недовольство санкциями, которые ATP ввела против российских теннисистов.



В марте Международная федерация тенниса (ITF) приостановила деятельность Федерации тенниса России (ФТР), отстранила российских спортсменов от участия в международных командных турнирах, а также запретила демонстрацию национальной символики на турнирах ATP, WTA и «Большого шлема».



«Теннису нужно учиться у ФИФА и многих других видов спорта, занимая реальную позицию в отношении России», — написал Долгополов в своём «твиттере».



Долгополов завершил карьеру в мае 2021 года. Последний матч Александр провёл в 2018 году на турнире категории «Мастерс» в Риме, уступив сербу Новаку Джоковичу. За карьеру украинский теннисист завоевал 3 титула в одиночном разряде. Последний — в 2017 году на турнире в Буэнос-Айресе.

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