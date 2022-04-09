Определились финалисты мужского турнира в Марракеше

На турнире ATP-250 в Марракеше (Марокко) определились финалисты. Ими стали бельгиец Давид Гоффен и словак Алекс Молчан.
Гоффен в полуфинале обыграл аргентинца Федерико Корию со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Гоффен выполнил один эйс, сделал три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Его соперник один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из пяти.
Во втором полуфинале Молчан обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:1, 7:5. Соперники провели на корте 1 час 21 минуту. Молчан два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Джере сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
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