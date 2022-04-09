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Определились финалисты мужского турнира в Марракеше

Определились финалисты мужского турнира в Марракеше
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На турнире ATP-250 в Марракеше (Марокко) определились финалисты. Ими стали бельгиец Давид Гоффен и словак Алекс Молчан.

Гоффен в полуфинале обыграл аргентинца Федерико Корию со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Гоффен выполнил один эйс, сделал три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Его соперник один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из пяти.

Во втором полуфинале Молчан обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:1, 7:5. Соперники провели на корте 1 час 21 минуту. Молчан два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Джере сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

Марракеш. 1/2 финала
09 апреля 2022, суббота. 15:10 МСК
Федерико Кория
60
Аргентина
Федерико Кория
Ф. Кория
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Давид Гоффен
74
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Марракеш. 1/2 финала
09 апреля 2022, суббота. 16:55 МСК
Алекс Молчан
65
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
1 		5  
         
Ласло Джере
55
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
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