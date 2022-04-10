Белинда Бенчич выиграла турнир в Чарльстоне

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала победительницей грунтового турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). В финале соревнований она обыграла Онс Жабер из Туниса. Встреча закончилась со счётом 6:1, 5:7, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты.



25-летняя теннисистка из Швейцарии подала один эйс, сделала пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 19. Её соперница выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и успешно использовала пять брейк-пойнтов из семи.



Бенчич была посеяна на турнире под 10-м номером, Онс Жабер имела четвёртый посев на турнире. Для Бенчич эта победа стала шестой на турнирах WTA в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира превышает $ 888 тыс.