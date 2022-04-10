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Белинда Бенчич выиграла турнир в Чарльстоне

Белинда Бенчич выиграла турнир в Чарльстоне
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала победительницей грунтового турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). В финале соревнований она обыграла Онс Жабер из Туниса. Встреча закончилась со счётом 6:1, 5:7, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты.

25-летняя теннисистка из Швейцарии подала один эйс, сделала пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 19. Её соперница выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и успешно использовала пять брейк-пойнтов из семи.

Бенчич была посеяна на турнире под 10-м номером, Онс Жабер имела четвёртый посев на турнире. Для Бенчич эта победа стала шестой на турнирах WTA в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира превышает $ 888 тыс.

Чарльстон. Финал
10 апреля 2022, воскресенье. 20:40 МСК
Онс Жабер
10
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 4
6 		5 6
         
Белинда Бенчич
21
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Комментарии
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