Белинда Бенчич выиграла турнир в Чарльстоне
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала победительницей грунтового турнира WTA-500 в Чарльстоне (США). В финале соревнований она обыграла Онс Жабер из Туниса. Встреча закончилась со счётом 6:1, 5:7, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты.
25-летняя теннисистка из Швейцарии подала один эйс, сделала пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 19. Её соперница выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и успешно использовала пять брейк-пойнтов из семи.
Бенчич была посеяна на турнире под 10-м номером, Онс Жабер имела четвёртый посев на турнире. Для Бенчич эта победа стала шестой на турнирах WTA в одиночном разряде.
Призовой фонд турнира превышает $ 888 тыс.
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