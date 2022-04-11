14-кратная победительница ТБШ: знала, что Серена добьётся большего, чем Винус Уильямс

Бывшая первая ракетка мира Аранча Санчес Викарио рассказала о знакомстве с Ричардом Уильямсом, отцом американских теннисисток Серены и Винус Уильямс. В фильме «Король Ричард», который рассказывает об отце теннисисток, есть эпизод, посвящённый Викарио.



«У меня хорошие взаимоотношения с Ричардом Уильямсом. Когда его дочери начали выступать, все говорили о Винус. А я сказала их отцу, что Серена добьётся большего.



Я видела, как они играют. И знала, что Серена будет лучше, чем Винус. Я встречалась с ними обеими много раз», — цитирует Викарио Tennis World USA со ссылкой на эфир радио El Larguero.



Ранее испанка раскритиковала авторов фильма, заявив, что они исказили историю в сцене, в которой был показан её матч с Винус Уильямс.