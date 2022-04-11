Чесноков назвал причину поражения Хачанова в первом круге турнира в Монте-Карло

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение Карена Хачанова в первом раунде «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Хачанов уступил аргентинцу Диего Шварцману со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.
«Хачанову нужна уверенность, а уверенность приходит с победами. Он за последний месяц вообще ничего не выиграл: он отвратительный матч сыграл с Бруксби в Индиан-Уэллсе, а потом обидно проиграл в Майами. Плюс Хачанов играл против Шварцмана, у которого любимое покрытие — земля.
При том багаже, что Карен имеет за последний месяц без выигрышных матчей, играть очень сложно. Он прекрасно сыграл первый сет, а затем просто поплыл. Каждая победа даёт уверенность. А какую уверенность Хачанову дают результаты последнего месяца? Никакую. Он хорошо сыграл матч. Если бы ему достался игрок полегче, то он бы прошёл дальше», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 11 апреля 2022
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