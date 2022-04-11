«Могут произойти непредвиденные вещи». Чесноков — о первом матче Рублёва в Монте-Карло

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил соперника Андрея Рублёва (5) во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Им стал австралиец Алекс де Минор. Отметим, что Рублёв — прошлогодний финалист турнира, ему необходимо защитить 600 рейтинговых баллов.

«Де Минор хорошо играет на быстрых кортах. Он обыграл теннисиста из квалификации, который на 130-м или 150-м месте: для него был достаточно комфортный матч в двух сетах. Но мне кажется, что любимое покрытие де Минора — это хард. Он очень хорошо играет на скорости.

Рублёв хорошо сыграл в прошлом году в Монте-Карло: дошёл до финала и обыграл Надаля. Однако в текущем сезоне для него это будет первый матч на земле, поэтому тяжело предсказать. Могут произойти непредвиденные вещи, потому что первый матч всегда достаточно сложный. Де Минор уже прошёл первый круг, получил уверенность и опыт на земле. Я думаю, будет не так просто для Рублёва», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.