Жо-Вильфрид Цонга крупно проиграл Марину Чиличу в 1-м круге «Мастерса» в Монте-Карло

Экс пятая ракетка мира 36-летний французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга потерпел поражение в первом круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Ранее Цонга объявил, что завершит карьеру после выступления на Открытом чемпионате Франции — 2022.

На старте соревнований Цонга (WC) проиграл чемпиону US Open-2014 хорвату Марину Чиличу со счётом 2:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 9 минут. Цонга два раза подал навылет и допустил пять двойных ошибок. На счету Чилича — три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде Чилич сразится с победителем матча Тейлор Фритц (США, 10) – Лукас Катарина (Польша, WC).

Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является греческий теннисист Стефанос Циципас.