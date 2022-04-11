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Жо-Вильфрид Цонга крупно проиграл Марину Чиличу в 1-м круге «Мастерса» в Монте-Карло

Жо-Вильфрид Цонга крупно проиграл Марину Чиличу в 1-м круге «Мастерса» в Монте-Карло
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Экс пятая ракетка мира 36-летний французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга потерпел поражение в первом круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Ранее Цонга объявил, что завершит карьеру после выступления на Открытом чемпионате Франции — 2022.

На старте соревнований Цонга (WC) проиграл чемпиону US Open-2014 хорвату Марину Чиличу со счётом 2:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 9 минут. Цонга два раза подал навылет и допустил пять двойных ошибок. На счету Чилича — три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде Чилич сразится с победителем матча Тейлор Фритц (США, 10) – Лукас Катарина (Польша, WC).

Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является греческий теннисист Стефанос Циципас.

Монте-Карло. 1-й круг
11 апреля 2022, понедельник. 20:15 МСК
Жо-Вильфрид Цонга
254
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Марин Чилич
22
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
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