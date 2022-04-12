Новак Джокович тепло отозвался о завершающем карьеру Жо-Вильфриде Цонге
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на новость о том, что после выступления на «Ролан Гаррос» экс пятая ракетка мира француз Жо-Вильфрид Цонга завершит профессиональную карьеру.
«В нём так много харизмы, много позитивной энергии. Думаю, Жо был одним из самых крутых игроков в туре последние 20 лет. Он имел большое значение для нашего вида спорта. Это грустная новость. Но думаю, он прекрасно понимает своё тело, видимо, у него есть причины для такого решения. Я желаю счастья ему и его семье. Знаю, что у него есть собственная теннисная академия неподалёку от академии Муратоглу. Ему будет чем заняться после ухода, поэтому я не беспокоюсь», — приводит слова Джоковича We Love Tennis.
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