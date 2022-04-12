Новак Джокович сенсационно проиграл на старте «Мастерса» в Монте-Карло

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович сенсационно не сумел пробиться в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче второго круга Джокович (1) проиграл представителю Испании Алехандро Давидович-Фокине со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6. Отметим, что по ходу второго сета испанец брал тайм-аут после падения. Встреча продлилась 2 часа 56 минут.

Джокович один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. На счету его соперника — пять двойных ошибок и девять реализованных брейк-пойнтов из 20.

Отметим, что в Монте-Карло Джокович провёл первый официальный матч с конца февраля. Новак пропустил американскую серию турниров из-за отсутствия у него прививки от коронавируса.

Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является греческий теннисист Стефанос Циципас.

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