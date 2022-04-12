Чесноков объяснил, за счёт чего Руне обыграл Карацева на «Мастерсе» в Монте-Карло

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал неудачный старт Аслана Карацева на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В первом круге соревнований Карацев проиграл 18-летнему представителю Дании Хольгеру Витусу Нёсков Руне (Q) со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6. Это восьмое поражение россиянина в 10 последних матчах.

«Аслан играл неровно. Я видел невынужденные ошибки. Может, это связано с тем, что это был первый матч. Руне — хороший игрок, которого надо уметь обыграть. Он не будет делать простых ошибок. У Руне есть яркое будущее. Если бы Аслан играл против Давидович-Фокины, который достался Джоковичу, то ему было бы сложнее. Для Аслана турнир в Монте-Карло первый на земле, а это не так просто — играть на данном покрытии. Ничего страшного, что Аслан проиграл. Сезон только начинается», — приводит слова Чеснокова «Спорт-экспресс».